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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 08:50
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    • 01.07.2021 08:50
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    Otomotiv devinden flaş karar! Ford üretimini durduruyor

    Son dakika haberleri... Ford, ABD'de tedarik sorunları nedeniyle üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.

    Ford üretimini durduruyor

    Dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi Ford, çip tedarikinde sorun yaşanması nedeniyle Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.

    Ford'un açıklamasında göre Chicago'daki fabrikada üretim 5-26 Temmuz arasında, Kansas'taki F-150 üretim hattı da gelecek ay 2 hafta için kapatılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Michigan fabrikasında da üretim 2 hafta duracak.

    AKSAMALARIN MALİYETİ 2.5 MİLYAR DOLAR
    Ford, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle bu yıl 2.5 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve ikinci çeyrekte araç üretiminin yarı yarıya azaldığını açıkladı.

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