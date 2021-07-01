Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Yüzde 162,5 oranında artışa gidildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 ay önce de değiştirilen zorunlu karşılık oranları artırılmış oldu.
Mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 8 olan zorunlu karşılık yüzde 21'e yükseltildi.
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltildi.
Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 oldu.