Merkez Bankası'ndan önemli hamle! Yüzde 162,5 oranında artışa gidildi

Mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 8 olan zorunlu karşılık yüzde 21'e yükseltildi.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltildi.