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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 09:38
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    • 01.07.2021 09:38
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    MTV ne zaman ödenir? 2021 motorlu taşıtlar vergisi MTV 2. taksit ne zaman, nasıl ödenecek? Fiyat hesaplama işlemi…

    Temmuz ayının başlamasıyla birlikte MTV ne zaman ödenir? Sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. Ülkemizde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ve trafiğe çıkabilmek için ödenmenin zorunlu olduğu 2021 motorlu taşıtlar vergisi MTV 2. taksit ne zaman, nasıl ödenecek? Ocak ve Temmuz olarak yılda iki kez ödenen MTV hesaplama işlemi nasıl ve nereden yapılıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    MTV ne zaman ödenir?

    MTV ne zaman ödenir? 2021 motorlu taşıtlar vergisi MTV 2. taksit ne zaman, nasıl ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araç sahiplerinin trafiğe çıkabilmesi için zorunlu olan bu vergi arabanın üretim yılı, motor hacmi gibi pek çok bilgiye göre ödenecek tutar da değişiklik gösteriyor. MTV hesaplama işlemini yapmak isteyenler, aracına ne kadar ödeme yapacağını merak edenler için bilgiler haberimizde yer alıyor.

    MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

    MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında yapılacak olan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

    2021 MTV NE KADAR? MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve altında olanlar için 1051 TL ile 1261 TL arasında değişecek. Aynı yaştaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasında olan otomobillerin vergileri de 1830 TL ile 2197 TL arasında olacak. 4001 santimetreküp üstündeki otomobillerin vergisi de 45.932 TL ile 50.107 TL arasında değişkenlik gösterecek.

    Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüsler için 1256 TL, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3.172 TL ve 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda da 1127 TL olacak. Borç sorgulama işlemleri gib.gov.tr'de bulunan "Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranından gerçekleştirilebiliyor. Aynı şekilde gib.gov.tr'deki "Hesaplamalar" bölümünde yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" hesaplama ekranından da vergi hesaplama işlemi yapılabiliyor.

        ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

        MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.

        Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.

        Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.
        Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.

        Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

        Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, 'Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum' kutucuğunu işaretleyiniz.

        T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

        Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

        Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

        Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

        Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.

        MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayınız.

        Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.

        Taksit imkanları hakkında bilgi edinmek için bankanızla görüşebilirsiniz.
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