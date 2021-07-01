MTV ne zaman ödenir? 2021 motorlu taşıtlar vergisi MTV 2. taksit ne zaman, nasıl ödenecek? Fiyat hesaplama işlemi…

2021 MTV NE KADAR? MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve altında olanlar için 1051 TL ile 1261 TL arasında değişecek. Aynı yaştaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasında olan otomobillerin vergileri de 1830 TL ile 2197 TL arasında olacak. 4001 santimetreküp üstündeki otomobillerin vergisi de 45.932 TL ile 50.107 TL arasında değişkenlik gösterecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüsler için 1256 TL, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3.172 TL ve 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda da 1127 TL olacak. Borç sorgulama işlemleri gib.gov.tr'de bulunan "Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranından gerçekleştirilebiliyor. Aynı şekilde gib.gov.tr'deki "Hesaplamalar" bölümünde yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" hesaplama ekranından da vergi hesaplama işlemi yapılabiliyor.