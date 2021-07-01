Kredi kartı taksit sayısı son dakika gelişmeler araştırılıyor. BDDK tarafındna yapılan açıklamada kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi. obilya, beyaz eşya, altın ve televizyonda taksit sınırları düşürüldü. Ayrıca taşıt kredilerinde vade sınırları da aşağıya çekildi. Peki, Kredi kartı taksitleri ne kadar oldu? Altın, beyaz eşya ve TV alımında kredi kartı taksit sayıları nedir? İşte detaylar!
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor. Taksit sayılarına ilişkin önemli açıklama geldi. BDDK, kredi kartı harcamalarında taksit sayılarını düşürdü.
Buna göre, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu. Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde de risk ağırlıkları artırıldı.
KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARINDA DEĞİŞİKLİK
Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi. Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.
Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.