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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 09:43
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    • 01.07.2021 09:45
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    1 Temmuz 2021 LPG fiyatlarına zam geldi mi? Otogaza zam var mı? Pompa fiyatları ne kadar oldu?

    LPG'ye zam geldi mi? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler sık sık takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, otogaz kullanan vatandaşlar 2021 otogaza geldi mi araştırmasına başladı. Son gelen bilgilere göre, LPG'ye 1 Temmuz'dan sonra zam yapılacağı yönünde oldu. Peki, LPG'ye zam geldi mi? 1 Temmuz Otogaza zam geldi mi? Pompa fiyatı ne oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1 Temmuz 2021 LPG fiyatlarına zam geldi mi?

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler sık sık takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, otogaz kullanan vatandaşlar 2021 otogaza geldi mi araştırmasına başladı. Son gelen bilgilere göre, LPG'ye 1 Temmuz'dan sonra zam yapılacağı yönünde oldu. Peki, LPG'ye zam geldi mi? 1 Temmuz 2021 Otogaza zam geldi mi? Pompa fiyatı ne oldu? İşte detaylar!

    LPG'YE ZAM GELDİ Mİ 2021?

    LPG'ye zam geldi mi soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Henüz resmi kaynaklardan bilgi gelmedi ancak1 Temmuz 2021 gecesinden itibaren LPG'ye 50 ile 60 kuruş arasında zam yapılacağı ileri sürülüyor.

    1 Temmuz gecesinden itibaren geçerli olacağı ileri sürülen LPG zammının 26 kuruşu ÖTV'den düşürülecek. Geri kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacağı ileri sürülüyor.

    LPG ÜRETİMİ NİSANDA YÜZDE 35,3 ARTARAK 83 BİN 772 TON OLDU

    Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 ton oldu.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan ve Hollanda oldu.

    Geçen yıl nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve LPG tüketimi ile satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, nisanda LPG ithalatı ve tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

        Böylece, LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 tona yükseldi.

        Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 53,4 azalarak 6 bin 709 ton oldu. İhracat, Lübnan, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

        LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 35,3 artarak 83 bin 772 ton oldu.

        Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda 220 bin 961 ton otogaz, 56 bin 387 ton tüplü LPG ve 8 bin 223 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, nisanda toplam LPG satışı yaklaşık 285 bin 572 ton olarak gerçekleşti.

        Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 59,7, otogaz satışı yüzde 32,1 artarken, tüplü LPG satışı ise yüzde 15,1 düşüş gösterdi. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 19,6 artış gösterdi.

        Söz konusu ayda yüzde 77,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.
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        Haberler Ekonomi 1 Temmuz 2021 LPG fiyatlarına zam geldi mi? Otogaza zam var mı? Pompa fiyatları ne kadar oldu?