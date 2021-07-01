1 Temmuz 2021 LPG fiyatlarına zam geldi mi? Otogaza zam var mı? Pompa fiyatları ne kadar oldu?

Böylece, LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 53,4 azalarak 6 bin 709 ton oldu. İhracat, Lübnan, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 35,3 artarak 83 bin 772 ton oldu.