1 Temmuz 2021 LPG fiyatlarına zam geldi mi? Otogaza zam var mı? Pompa fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler sık sık takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, otogaz kullanan vatandaşlar 2021 otogaza geldi mi araştırmasına başladı. Son gelen bilgilere göre, LPG'ye 1 Temmuz'dan sonra zam yapılacağı yönünde oldu. Peki, LPG'ye zam geldi mi? 1 Temmuz 2021 Otogaza zam geldi mi? Pompa fiyatı ne oldu? İşte detaylar!
LPG'YE ZAM GELDİ Mİ 2021?
LPG'ye zam geldi mi soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Henüz resmi kaynaklardan bilgi gelmedi ancak1 Temmuz 2021 gecesinden itibaren LPG'ye 50 ile 60 kuruş arasında zam yapılacağı ileri sürülüyor.
1 Temmuz gecesinden itibaren geçerli olacağı ileri sürülen LPG zammının 26 kuruşu ÖTV'den düşürülecek. Geri kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacağı ileri sürülüyor.
LPG ÜRETİMİ NİSANDA YÜZDE 35,3 ARTARAK 83 BİN 772 TON OLDU
Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan ve Hollanda oldu.
Geçen yıl nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve LPG tüketimi ile satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, nisanda LPG ithalatı ve tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.