Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ertelenen düğünler yapılmaya başladı

Coronavirüs ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırılması, gelinlikten davetiyeye, düğün salonundan çiçekçiye pek çok sektörde siparişleri canlandırdı.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu (TÜDİFED) Başkan Yardımcısı Murat Dokak, Haziran'daki açılmayla birlikte düğün salonlarında bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Temmuz'daki normalleşme adımlarını açıklamasıyla çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirten Dokak, "Hızlı bir hareket var. Haziran ayında yüzde 20 olan doluluk oranları Temmuz, Ağustos ve Eylül'de yüzde 100'e ulaşacak" dedi.