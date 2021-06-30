Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde konuştu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretimin bakanlığın en önemli projelerinden olduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuşan Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara çözümün, gıda ürünleri üretiminde daha iyi seviyelere gelinmesinin yolunun sözleşmeli üretimden geçtiğini ifade etti.

TASARI MECLİS'TE



Pakdemirli, "Tasarımız Meclis'te. Sözleşmeli üretim yapacağımız en önemli projelerden biri. İlk etapta yüzde 5-10 sözleşmeli tarıma geçecektir ama konunun çiftçi, tüccar ve ihracat açısından önemli olduğunu unutmamalıyız. Sanayiye doğru zamanda, doğru fiyatla, doğru ürünü tedarik edemediğimiz için dünyada tarımsal üretimde ilk 10'a girerken, gıda üretiminde ilk 25'e giremiyoruz. Sözleşmeli üretim bu sorunu çözecek ana uygulama olacaktır" dedi.

Tohumların ithal olduğuna dair genel bir algı olduğunu ama gerçeklerin böyle olmadığını anlatan Pakdemirli, kabaca bin tohum firmasının 940'ının yerli, 42'sinin yabancı, 22'sinin yerli-yabancı ortaklığında olduğunu açıkladı. Pakdemirli, 100 dönümde 96 dönümün yerli tohum olduğunu belirterek, "Bu konuda çok başarılıyız. Tabii kendimizi geliştireceğimiz alanlar da var" diye konuştu.