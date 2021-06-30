Son dakika: Market alışverişlerinde yeni dönem: Sebze meyvede o uygulama kalktı

Son dakika haberi... Vatandaşlar market alışverişi yaparken market manavlarından sebze meyve alımı da gerçekleştiriyor. Sebze meyve satışında bilindiği üzere seçmece de yapılmakta. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi.
Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.
Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.