Son dakika: Market alışverişlerinde yeni dönem: Sebze meyvede o uygulama kalktı

Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.