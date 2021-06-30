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    • Ekonomi
    • 30.06.2021 11:08
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    • 30.06.2021 11:25
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir

    Son dakika haberi... Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

    Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

    Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

    Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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