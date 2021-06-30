Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır.



Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin

geliştirilmesidir.



Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 30, 2021