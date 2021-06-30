Son dakika: 1 Temmuz altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın yorumları ve canlı grafik

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken son günlerde peş peşe yaşanan düşüş vatandaşları şok etti. Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Peki, altın neden düşüyor? İşte 22 ayar bilezik, gram, yarım, gram altın yorumları, analizleri ve canlı grafik

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

İşte uzman yorumları ve canlı grafik;