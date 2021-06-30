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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 09:44
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    • 01.07.2021 09:44
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    Son dakika: 1 Temmuz altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın yorumları ve canlı grafik

    Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altın fiyatlarındaki sert düşüş herkesi şaşırttı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.295 liradan satılıyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? İşte 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın yorumları ve canlı grafik

    Altın fiyatları neden düşüyor?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken son günlerde peş peşe yaşanan düşüş vatandaşları şok etti. Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Peki, altın neden düşüyor? İşte 22 ayar bilezik, gram, yarım, gram altın yorumları, analizleri ve canlı grafik

    ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

    İşte uzman yorumları ve canlı grafik;

    Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

    Analistler, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktararak, bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi'nde öncü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

        ALTININ GRAM FİYATI 491 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

        Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.295 liradan satılıyor.

        Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamladı.

        Altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürürken, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,7 azalışla 491,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3.295 liradan satılıyor.

            Altının ons fiyatı ise dün 1.750,9 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1.762 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 1.757 dolardan alıcı buluyor.

            DÜN KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

            Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 491,50 liradan tamamladı.

            İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 491,50 liradan işlem gördü.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: 1 Temmuz altın fiyatları neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram, yarım, çeyrek altın yorumları ve canlı grafik