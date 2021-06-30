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    • Ekonomi
    • 30.06.2021 14:13
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    • 30.06.2021 14:13
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    30 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 30 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    30 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 26,60 24,52 8,48
    Jantsa Jant Sanayi 76,85 74,00 3,85
    Verusa Holding 47,18 46,16 2,21
    Netaş Telekomünikasyon 20,18 19,82 1,82
    Net Holding 4,20 4,13 1,69
    Karsan Otomotiv 3,60 3,54 1,69
    Halk GMYO 2,50 2,46 1,63
    Şok Marketler Ticaret 11,88 11,69 1,63
    Eczacıbaşı Yatırım 37,02 36,46 1,54
    Mavi Giyim 56,10 55,45 1,17
    Zorlu Enerji 1,85 1,83 1,09
    Garanti Bankası 8,34 8,25 1,09
    Enerjisa Enerji 10,41 10,30 1,07
    MLP Sağlık 22,00 21,78 1,01
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,08 13,94 1,00
    Pegasus 71,70 71,00 0,99
    Coca Cola İçecek 78,25 77,50 0,97
    Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,16 0,93
    Migros Ticaret 32,44 32,18 0,81
    Otokar 277,20 275,00 0,80

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çimsa 20,92 21,36 -2,06
    Torunlar GMYO 2,86 2,92 -2,05
    Hektaş 7,77 7,93 -2,02
    Türk Telekom 6,69 6,82 -1,91
    Aksa 15,22 15,50 -1,81
    Akiş GMYO 1,82 1,85 -1,62
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,26 1,28 -1,56
    Türk Traktör 168,50 171,00 -1,46
    Bera Holding 12,28 12,46 -1,44
    Selçuk Ecza Deposu 8,31 8,43 -1,42
    Türkiye Sigorta 4,73 4,79 -1,25
    Deva Holding 24,28 24,58 -1,22
    Kardemir (D) 6,72 6,80 -1,18
    Kordsa Teknik Tekstil 20,24 20,48 -1,17
    Turkcell 16,31 16,50 -1,15
    ASELSAN 14,84 15,01 -1,13
    Petkim 5,30 5,36 -1,12
    Brisa 20,46 20,68 -1,06
    Koç Holding 18,61 18,81 -1,06
    Yataş 12,54 12,67 -1,03

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    Haberler Ekonomi 30 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?