Antalya'ya her gün 20 farklı noktadan 15 bin Rus turist geliyor

Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya bir haftada gelen Rus turist sayısı 110 bini aştı.
Turizmde Türkiye'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya'da, Rusları taşıyan uçakların gelmesiyle turizm hareketlendi.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, 22-29 Haziran arasında Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 1707 uçakla 326 bin 570 yolcu geldiğini söyledi.
Hava trafiğinin özellikle Rusya'dan gelen uçuşların başlamasıyla yoğunlaştığını dile getiren Varol, Antalya'ya 8 günde gelen Rus yolcu sayısının 110 bini aştığını belirtti. Rusya'dan 20 noktadan 8 günde 389 uçakla yolcu geldiğini aktaran Varol, günde ortalama 15 bin Rus turistin kente geldiğini bildirdi.
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Rusya'nın Türkiye ve Antalya için önemli bir pazar olduğunu kaydeden Varol, Ruslar için de Antalya'nın tatil için ne kadar ideal bir kent olduğunun, bir haftalık yoğunlukla anlaşıldığını ifade etti.
Deniz Varol, Antalya'ya Rusya'nın dışında 25 ülkeden uçuşlar gerçekleştirildiğini aktardı.