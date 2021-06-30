Antalya'ya her gün 20 farklı noktadan 15 bin Rus turist geliyor

Alternatif destinasyonlarla ilgili görüşmelerin de devam ettiğini bildiren Varol, bu yıl iyi bir sezon beklendiğini aktardı.

Antalya için önemli olan Almanya, Rusya, İngiltere pazarlarından olumlu dönüşler yaşandığını ifade eden Varol, "Şu an için ciddi bir vites artırdık diyebiliriz. Vaka sayılarının düşmeye devam etmesi, aşılamanın artması, yurt dışında uçuşların açılması seyahat endüstrisi için çok önemli. Bu yıl 2019'a çok yakın rakamlara ulaşmamız mümkün." diye konuştu.