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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 08:17
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    • 01.07.2021 08:18
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    Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli yardım parası! Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını için güzel haber

    Ekonomik kazancı dar ve takviyeye gereksinimi olan ailelere devletten takviye eli uzandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir hayli aileye kira yardımının sağlanacağını duyurmuştu. Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

    takvim.com.tr
    Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli yardım parası!

    Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya devam ediyor. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet tarafından verilen kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması için Kaymakamlık aracılığı ile işlem sağlıyor. Kaymakamlıklar ise bu işlem için bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran vatandaşlar, kira yardımı almak için nereye başvurulacağını bilmiyor. Haberimizde kira yardımı kaç para, kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır gibi detayları derledik.

    Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli kira yardım parası!

    1-) İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından kira yardımı alınabilir.

    2-) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan başvuru yapılarak kira yardımı talep edilebilir.

    3-) Belediyelerin özel destek ve yardım programları kapsamında kira desteği sağlanır.

    4-) Sivil toplum kuruluşları yoksullara kira yardımı vermektedir.

    5-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kentsel dönüşüm kira desteği sağlamakta.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

    Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

    HAK SAHİBİ AİLELERE KİRA YARDIMI YAPILMASI E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        KİRA YARDIMI HANGİ VATANDAŞLARI KAPSIYOR?

        Yardıma muhtaç ve maddi geliri dar olan vatandaşların kira yardımından yararlanabilmesi için birtakım şartları sağlamaları gereklidir. Vatandaşlar istenen koşulları sağladıkları taktirde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimine başvuru yapmalıdır. Kira yardımından faydalanmak isteyen ailelerin sağlaması gereken koşullar şu şekildedir:

        Başvuruyu gerçekleştiren vatandaşın düzenli bir işinin olmaması,

        Kişinin sigortalı olarak çalıştığı bir işinin olmaması,

        Kişinin üzerine kayıtlı bir ev veya da aracın bulunuyor olmaması,

        Gelir testi sonucuna göre, gelir düzeyinin yoksulluk sınırının altında kalması,

        Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir dul, yetim ve emekli maaşının alınıyor olmaması halinde vatandaşlar kira yardımından faydalanabilir.

        BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

        Şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar bir dilekçe yazarak belirtilen evraklarla birlikte, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimlerine başvurularını yapmalıdır. SYDV'lere giden aile bireyleri, ilgili kurul tarafından görüşmeye alınarak inceleme yapılır. İnceleme kapsamında ailenin maddi durumu ve yaşam koşullarına göre rapor hazırlanır. Başvuru aşaması için sağlanması gereken evraklar şu şekildedir:

        T.C. kimlik fotokopisi

        İkametgah belgesi

        Muhtarlık tarafından verilecek fakirlik kağıdı

        Gelir belgesi

        Kira yardımı başvuru belgesi

        HANGİ KURUMLAR KİRA YARDIMI YAPIYOR?

        İlden ile değişen kira yardım parası, büyük şehirlerde 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, salgın sürecinde kirasını ödemekte zorlanan ailelere destek veren kurum ve kuruluşlar:

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

        Belediyeler,

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

        Özel dernek ve vakıflar,

        STK'lar,

        Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar.

            E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

            "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin.

            "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın.

            "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.
            İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.
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            Haberler Ekonomi Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli yardım parası! Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını için güzel haber