Kirada oturanlara farklı kurumlardan her ay, düzenli yardım parası! Emekli, çalışan, işsiz, esnaf, ev kadını için güzel haber

Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya devam ediyor. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet tarafından verilen kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması için Kaymakamlık aracılığı ile işlem sağlıyor. Kaymakamlıklar ise bu işlem için bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran vatandaşlar, kira yardımı almak için nereye başvurulacağını bilmiyor. Haberimizde kira yardımı kaç para, kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır gibi detayları derledik.