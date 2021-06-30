Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Yeni ayın ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon verileri emekli ve memurları yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle gözler rakamların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran 2021 enflasyon tahmini belli oldu mu? İşte detaylar...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranları, 5 Haziran Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 6. verisi de belli olacak.
İşte enflasyon beklentisi;
HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,42 artış olacağı yönünde gerçekleşti.
Foreks'in 16 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin %1,47 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %16,92, ortalama %16,98 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor.
Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.