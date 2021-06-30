İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E-devlet işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle kendi istediği dışında işsiz kalanlar İŞKUR'a başvuru yaparak belirli bir süre boyunca maaş alma hakkını elde edebiliyor. Peki işsizlik maaşı için başvurular nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler? Sonuçlar nasıl öğrenilir?
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Yapılan başvuru sonuçları için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden öğrenilebilir
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İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartlar;
-Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,
-Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.