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    • Ekonomi
    • 30.06.2021 17:26
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    • 30.06.2021 17:26
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    İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E-devlet işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    Gün içerisinde yoğun şekilde araştırılan sorulardan biri İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Oluyor. Özellikle pandemiden dolayı çalışamayan, iş bulamayan kişiler İŞKUR’a başvuruda bulunuyor. Belirli şartları taşıyan kişiler bu haktan belirli bir süreliğine faydalanabiliyor. Peki hangi şartlar gerekli? E-devlet işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama ekranına nasıl ve nereden ulaşılır? İşte işsizlik maaşına ilişkin bilgiler…

    takvim.com.tr
    İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

    İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E-devlet işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle kendi istediği dışında işsiz kalanlar İŞKUR'a başvuru yaparak belirli bir süre boyunca maaş alma hakkını elde edebiliyor. Peki işsizlik maaşı için başvurular nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler? Sonuçlar nasıl öğrenilir?

    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Yapılan başvuru sonuçları için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden öğrenilebilir

    İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?

    Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartlar;
    -Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
    -Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,
    -Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,
    -Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.

        İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

        İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

        İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılıyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekme konusunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili oluyor. Sistemde kayıtlı iBAN numarası bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılırken bilgileri bulunmayanlar ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile beraber bir PTTBank şubesinden ödeneklerini alabiliyorlar.

        İşsizlik Ödeneğinin Süresi

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

        süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E-devlet işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama ekranı!