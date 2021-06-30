İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E-devlet işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama ekranı!

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşsizlik ödeneği başvuruları takip eden ayın sonuna dek sonuçlandırılıyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak kişinin kendisine ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekme konusunda ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili oluyor. Sistemde kayıtlı iBAN numarası bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılırken bilgileri bulunmayanlar ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları ile beraber bir PTTBank şubesinden ödeneklerini alabiliyorlar.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.