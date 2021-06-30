Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılıncı ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı beklendiğini duyurdu.
"GÜÇLÜ BAZ ETKİSİ..."
Bakan Elvan, "İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2'nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
MERKEZ BANKASI'NIN KARARLI DURUŞU
Elvan, "Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek" dedi.
KREDİ YAPILANDIRMALARI İÇİN ÇALIŞMA
"Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz."
MÜJDEYİ DUYURDU
"Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum."