15 yaşından büyük olanlara günlük 35 TL-45 TL-70 TL-81,51 TL günlük ödeme yapılıyor! 400 TL bakım desteği ödemesi ise...

15 yaşından büyük olanlar için İŞKUR'dan önemli bir açıklama yapıldı. Ülkemizde salgının da etkisi ile birlikte binlerce kişi iş aramaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise işsizliğin azalması ve istihdamın artırılması için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük olarak 81,51 ödeme yapılacağı açıklandı. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA KARŞILANACAK GİDERLER
Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL zaruri gider ödemesi,
Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL zaruri gider ödemesi,
İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL zaruri gider ödemesi,
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,