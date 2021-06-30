Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.06.2021 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2021 16:13
    ABONE OL

    15 yaşından büyük olanlara günlük 35 TL-45 TL-70 TL-81,51 TL günlük ödeme yapılıyor! 400 TL bakım desteği ödemesi ise...

    15 yaşından büyük olanlar için İŞKUR’dan ehemmiyetli bir açıklama yapıldı. Ülkemizde salgının da tesiri ile beraber binlerce kişi iş aramaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise işsizliğin azalması ve istihdamın artırılması için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük olarak 81,51 TL ödeme yapılacağı açıklandı. İŞKUR iş arayan vatandaşlara iş imkanının sağlanması adına çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda açıklanan son programa göre kurslara katılmak isteyenlerin 15 yaşından büyük olması gerektiğinin altı çizildi.

    takvim.com.tr
    15 yaşından büyük olanlara günlük 81,51 TL günlük ödeme yapılıyor!

    15 yaşından büyük olanlar için İŞKUR'dan önemli bir açıklama yapıldı. Ülkemizde salgının da etkisi ile birlikte binlerce kişi iş aramaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise işsizliğin azalması ve istihdamın artırılması için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük olarak 81,51 ödeme yapılacağı açıklandı. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.

    MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA KARŞILANACAK GİDERLER

    Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

    Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 70 TL zaruri gider ödemesi,

    Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 45 TL zaruri gider ödemesi,

    İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 35 TL zaruri gider ödemesi,

    İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,

    Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

        Genel sağlık sigortası primi,

        İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

        MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

        Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        15 yaşını tamamlamış olmak,

        Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

        Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

        İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

        Emekli olmamak,

        Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

        Başvuru Yeri Ve Zamanı

        İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.

        https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi 15 yaşından büyük olanlara günlük 35 TL-45 TL-70 TL-81,51 TL günlük ödeme yapılıyor! 400 TL bakım desteği ödemesi ise...