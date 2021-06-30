15 yaşından büyük olanlara günlük 35 TL-45 TL-70 TL-81,51 TL günlük ödeme yapılıyor! 400 TL bakım desteği ödemesi ise...

15 yaşından büyük olanlar için İŞKUR'dan önemli bir açıklama yapıldı. Ülkemizde salgının da etkisi ile birlikte binlerce kişi iş aramaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise işsizliğin azalması ve istihdamın artırılması için istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük olarak 81,51 ödeme yapılacağı açıklandı. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.