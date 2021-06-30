Kütahya Şeker halka arz başladı mı? Kütahya Şeker hisse fiyatı ne kadar? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?

Kütahya Şeker hisse fiyatı ne kadar? Kütahya Şeker halka arz başladı mı? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada? Şirketlerden hisse almak isteyen vatandaşlar, borsalarda halka arz tarihlerini takip ediyor. Yatırımcıların merak ettiği konulardan birisi ise Kütahya Şeker halka arz süreci oldu. Peki; Kütahya Şeker hisse fiyatı ne kadar? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?