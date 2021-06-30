Kütahya Şeker halka arz başladı mı? Kütahya Şeker hisse fiyatı ne kadar? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?

Kütahya Şeker hisse fiyatı ne kadar? Kütahya Şeker halka arz başladı mı? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada? Şirketlerden hisse almak isteyen vatandaşlar, borsalarda halka arz tarihlerini takip ediyor. Yatırımcıların merak ettiği konulardan birisi ise Kütahya Şeker halka arz süreci oldu. Peki; Kütahya Şeker hisse fiyatı ne kadar? Kütahya Şeker halka arz hangi bankada?
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 11.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 21 TL fiyattan 01-02/07/2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KTSKR.HE (ikincil piyasada işlem kodu KTSKR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ DETAYLARI!
KTSKR.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik süresi kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 241.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.