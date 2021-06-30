Emekliye Temmuz ayında 1100 lira para yatacak! ATM'den hemen parayı çekebiliyorsunuz!

Türkiye'de takribî 13 milyon emekli vatandaş için ek ödeme anlamına gelen bayram ikramiyelerine dair yaşanan tüm büyümeler çok yakından takip ediliyor. Emekli kişilerin çok büyük bir kısmı dar kazançlı vatandaş kategorisinde bulunuyorlar. Bu kişiler için emekli bayram ikramiyelerinin de ehemmiyeti dolayısı ile çok büyük oluyor. Kurban Bayramı'na az zaman kala Kurban ikramiyesi hakkında yapılan araştırmalar arttı. İlk olarak 2018 yılında verilen ve 3 dönemdir devam eden bayram ikramiyeleri Ramazan'dan sonra şimdi de Kurban Bayramı için yatacak. Gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine odaklandı. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödenecek?

30.06.2021 09:42 - Son Güncelleme: 30.06.2021 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





