Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.06.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 09:33
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance İngiltere'den sonra Kanada'da faaliyetlerine son veriyor

    Son dakika haberleri... Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kan kaybediyor. İngiltere Mali Davranış Otoritesi ülkede Binance'ın faaliyetlerini durdurma kararı alırken Kanada'da Binance'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

    Bir ülke daha Binance'ın faaliyetlerini durdurdu

    Kripto para borsası Binance'ın peşini kara talih bırakmıyor. İngiltere'nin regülasyonlar nedeniyle faaliyetlerine son vermesinin ardından şimdi de Kanada'da işler ters gitmeye başladı.

    Binance, Kanada Ontario'daki operasyonlarını durdurdu.

    REGÜLATÖRLER UYARMIŞTI
    Kanadalı regülatör, Nisan ayında uyarıda bulunmuş ve kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermeleri için regülasyonlara uymaları gerektiğini belirtmişti. Bununla da yetinmeyip bazı kripto para borsalarına yasak getirmişti.

    31 ARALIK'A KADAR POZİSYONLAR KAPATILACAK
    Binance, yaptığı açıklama ile Ontario'da faaliyetine son vereceğini açıkladı. Kuruluş, Ontario'daki kullanıcıların pozisyonlarını 31 Aralık 2021'e kadar kapatma çağrısı yaptı.

        REGÜLASYON NEDİR?
        Regülasyon, Özel sektör ve kamu teşebbüslerinin faaliyetlerini yürütüş tarzlarını kontrol altında tutma amacıyla konulan kurallar diye ifade edilebilmektedir.

        İNGİLTERE'DE NE OLMUŞTU?
        İngiltere Mali Davranış Otoritesi, dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsası Binance'ın ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istedi. Kurum tarafından, Binance hakkında uyarı yazısı da yayınlandı.

        BINANCE NEDİR?
        Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal medya fenomeni öldürüldü
        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance İngiltere'den sonra Kanada'da faaliyetlerine son veriyor