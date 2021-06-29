Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tahminleri yukarı yönlü revize etti: Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 5,5 büyüme öngörüyoruz

EBRD Baş Ekonomisti Beata Javorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, revize edilen büyüme öngörülerinin iyimser olmak için nedenler verdiğini belirterek, "Kovid-19 virüsünün Delta varyantına bağlı olarak aşılamada daha az ilerleme kaydetmiş ve uluslararası turizme bağımlı ekonomiler için büyük riskler ve belirsizlikler sürüyor. 2020'de bazı ülkeler ekonomik olarak ihracatın da etkisiyle görece daha iyi performans sergilerken, özellikle turizme bağımlı ekonomiler derin yara aldı." ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN "YEŞİL" PROJELERE GİDECEK

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öngörülerine göre, ekonomik durgunluğun beklenenden daha az olduğunu dile getirdi.