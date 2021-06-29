40.000 TL ile 32 günde kaç TL kazanç sağlanır? Mevduat faizleri roket gibi ivme aldı! Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?

32 günlük vadeli hesap faiz oranları arttı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Haziran ayı sonu itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Peki, en yüksek mevduat faiz oranıyla 40.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar? İşte İNG, Anadolubank, Alternatifbank, Burganbank, Fibabank, Odeobank, TEB, En para ve Garanti bankası faiz oranları...
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI