Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.06.2021 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2021 09:22
    ABONE OL

    40.000 TL ile 32 günde kaç TL kazanç sağlanır? Mevduat faizleri roket gibi ivme aldı! Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?

    Birikimi olanlar için son yarıyılların gözde yatırım vasıtası vadeli mevduat hesapları. Birikimlerine net hasılat elde etmek isteyenler kamu bankalarının yada özel bankaların vadeli mevduat faizlerini değerlendirebiliyorlar. Peki Haziran ayının sonlarında olduğumuz bu günlerde azami faiz hasılatı hangi bankalarda? Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz. Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır.

    takvim.com.tr
    Mevduat faizleri roket gibi ivme aldı! 40.000 TL ile 32 günde kaç TL kazanç sağlanır?

    32 günlük vadeli hesap faiz oranları arttı! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Haziran ayı sonu itibariyle bankalardan vadeli mevduat faizlerine yönelik bir bir yeni adımlar gelirken faiz oranları müşterilerin beklediği seviyelere çıktı. Peki, en yüksek mevduat faiz oranıyla 40.000 TL 32 günde kaç TL getiri sağlar? İşte İNG, Anadolubank, Alternatifbank, Burganbank, Fibabank, Odeobank, TEB, En para ve Garanti bankası faiz oranları...

    EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        VADELİ MEVDUAT

        Özel bankalar vadeli mevduat faiz oranları sıralamasında kıyasıya bir yarış içerisindeler. Kamu bankalarından Vakıfbank'ta özel bankaların sağladığı oranlara çok yakın oranlarla vadeli mevduat getirisi sağlıyor. Hem kamu hem özel bankaların son güncellemelerinin ardından vadeli mevduat faiz oranlarında oluşan güncel tabloları sizlerle paylaşıyoruz. İşte bir aylık vadeli mevduat faiz oranları ve bankaların kazanç tutarları.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?

        Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

        Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rumların Erdoğan korkusu
        Haberler Ekonomi 40.000 TL ile 32 günde kaç TL kazanç sağlanır? Mevduat faizleri roket gibi ivme aldı! Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?