40.000 TL ile 32 günde kaç TL kazanç sağlanır? Mevduat faizleri roket gibi ivme aldı! Vadeli mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada?

VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?

Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.

Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.