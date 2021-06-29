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    • Ekonomi
    • 30.06.2021 09:24
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    • 30.06.2021 09:24
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    Herkes başvuruda bulunabiliyor! Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor! İŞKUR'dan büyük müjde geldi!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Mezuniyet şartı aranmıyor. ilkokul, ortaokul, lise mezunu herkes başvurabiliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Günlük 108 TL ödeme yapılıyor. 35 kentten katılım sağlanıyor. Meslek edinmek isteyenler herkes başvuruda bulunabiliyor. Kurs sonrası işe yerleştirme yapılıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor! Herkes başvuruda bulunabiliyor!

    Herkes müracaatta bulunabiliyor. Milyonlarca şahıs için büyük fırsat! Günlük para ödeniyor. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden bir ilan yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre işbaşı eğitim ve işsel eğitim kursları kapsamında bir hayli şehre personel alımı yapılacak. İşbaşında kursa alınacak adaylar, eğitimi işbaşında alacak ve kursun sonunda hem iş hem iş sahibi olacak. Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

    Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

    Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.

    Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

    Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

    ALIM YAPILAN KADROLAR VE ŞEHİRLER

    İşbaşı eğitim programları ilanları şu şekilde:

    https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3

        BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu yapması gerekmektedir:

        https://esube.iskur.gov.tr/

        Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada İŞ ARAYAN yazan yerden giriş yapın. Giriş yapınca , aşağıdaki resimde gösterdiğimiz gibi üst menüde ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayarak KURS sayfasına gidebilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması gerekmektedir:

        1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

        3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

        4. Emekli olmamak,

        5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

        6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

        7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

        Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

        Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

        Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

            Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

            1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,

            2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,

            3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,

            4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

            5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

            6. Genel sağlık sigortası primi,

            7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Herkes başvuruda bulunabiliyor! Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor! İŞKUR'dan büyük müjde geldi!