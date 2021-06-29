Herkes başvuruda bulunabiliyor! Mezuniyet şartı yok, günlük 108 TL ödeniyor! İŞKUR'dan büyük müjde geldi!

Herkes müracaatta bulunabiliyor. Milyonlarca şahıs için büyük fırsat! Günlük para ödeniyor. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden bir ilan yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre işbaşı eğitim ve işsel eğitim kursları kapsamında bir hayli şehre personel alımı yapılacak. İşbaşında kursa alınacak adaylar, eğitimi işbaşında alacak ve kursun sonunda hem iş hem iş sahibi olacak. Kurs vaktince adaylara ücret ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılıyor. Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.