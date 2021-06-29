Sigorta sektörü önünü daha net görebilecek

Sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuştu. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortasında tazminat ödeme usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin belirlenmesini, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve bu sayede standardizasyon sağlandı. Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu.

SÜREÇ RAHATLAYACAK

Türkiye sigorta sektörünün, önündeki en büyük belirsizlik durumlardan biri olan trafik sigortasında bedeni tazminatların nasıl hesaplanacağı konusu, yeni kanunla standart ve şeffaf kriterlere bağlanmış oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), hesaplamaların standart ve şeffaf hale getirilmesinin sektör için çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anayasa Mahkemesi'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92'nci maddelerindeki iptal kararları sonrası Zorunlu Trafik Sigortası branşında, özellikle bedeni tazminatlar konusundaki belirsizliklerle beraber standart olmayan uygulamalar söz konusuydu. Bu uygulamalar, mahkemeler üzerinde dava yükü oluşturuyordu. Yeni kanunla tazminatların şeffaf ve hızlı bir şekilde hak sahiplerine ödenebilmesinin önü açılırken, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerimizde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacak. Böylece vatandaşlarımız tazminatlarını alabilmek için uzun yıllar beklemeyecek." TSB Başkanı Atilla Benli de sigorta sektörünün son 20 yılda istikrarlı şekilde büyüyerek ülke finansal sisteminin en önemli sektörleri arasında yer alma başarısı gösterdiğine dikkat çekti.

"Sigortacılık geliştikçe ülkemizin ekonomisi de güçleniyor" diyen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trafik sigortası kaynaklı belirsizliğin ortadan kalkmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Trafik sigortasında artık taşlar yerine oturacak; hem sigortalılarımız hem de sektörümüz önünü artık daha net görebilecek."

BAKAN ELVAN'DAN SİGORTA VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sigorta Birliği'nin Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğünün 183 milyar lirayı aştığını, Otomatik Katılım'la beraber katılımcı sayısının 13 milyonu bulduğunu belirten Elvan, 'Ekonomi Reform Programı'nda da sigortacılık sektörüne özel bir önem verildiğini anımsattı. Bakan Elvan, kalıcı ve fark yaratan uygulamaların hayata geçirileceğine inandığını aktardı.