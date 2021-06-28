2021 Temmuz ayı evde bakım parası maaş zammı tahmini! Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaş zamlarından birçok ödeme de etkilenecek. Bunlardan birisi ise, her ay binlerce kişinin aldığı evde bakım parası oldu. Peki; 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:
En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL:
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.