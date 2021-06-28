2021 Temmuz ayı evde bakım parası maaş zammı tahmini! Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 4.299 TL:

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.