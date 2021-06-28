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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 12:29
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    • 29.06.2021 12:29
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    2021 Temmuz ayı evde bakım parası maaş zammı tahmini! Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

    2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı zam tahmini geldi! Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon verilerine göre Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Bu maaşlardan her ay binlerce vatandaş faydalanıyor. Evde bakım parası Ocak ayında gelen zam ile birlikte 1654 lira olarak ödenmeye başlanmıştı. Yeni zamla birlikte bu maaş da artacak. Peki; 2021 Temmuz evde bakım maaş zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.

    takvim.com.tr
    2021 Temmuz ayı evde bakım parası maaş zammı ne kadar olacak?

    Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaş zamlarından birçok ödeme de etkilenecek. Bunlardan birisi ise, her ay binlerce kişinin aldığı evde bakım parası oldu. Peki; 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

    TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.

    Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:

    EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

    En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.

    MEMURA EN AZ 4.299 TL:

    Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.

        DOKTORA 3.034 TL:

        Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda ise 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        YAŞLIYA 822 TL:

        65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        ENGELLİYE 656-984 TL:

        Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarınki de 984,55 liraya yükselecek.

        EVDE BAKIMA 1.785 TL:

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.

        EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli kişilerin ailelerinden koparılması için ödenen evde bakım parası da Temmuz ayında zamlanan kalemler arasında yer alıyor.

        Evde bakım maaşları memur maaş katsayısı oranında yılda 2 defa zamlanıyor. Ocak ayında yapılan zammın ardından Temmuz ayında yapılacak olan zam ise Ayın ilk günlerinde belli olacak.
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