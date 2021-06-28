BİM aktüel ürünler 2 Temmuz Cuma kataloğunda neler var? BİM aktüel 2 Temmuz katalog! İşte yeni fırsatlar!

2 Temmuz BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler 2 Temmuz kataloğu arama motorlarında sorgulanıyor. Her hafta BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Aktüel ürünler listesinde yer alan indirimli ürünleri hesaplı bir şekilde satın alabilirsiniz. İşte; 2 Temmuz BİM aktüel kataloğu!
BİM AKTÜEL 2 TEMMUZ KATALOG!
Beyaz Cam Ankastre Set 1.799 TL
Relax Çelik Termos 79,90 TL
Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 129 TL
Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL
Fakir El Blenderi 129 TL
Keysmart Çelik Çay Makinesi 299 TL
Paşabahçe Renkli Kahve Bardağı 4'lü 29,90 TL
Şık Servis Tabağı 12,90 TL
Yağ Süzgeci 4,50 TL
Kare Desenli Saklama Kabı 10,50 TL
Cam Su Şişesi 1 Litre 7,90 TL
Cam Kahve Saklama Seti 29,90 TL
Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri 9,90 TL
Dekoratif Duvar Rafı 7,50 TL
Yapay Büyük Çiçek Çeşitleri 24,90 TL
Yapay Küçük Çiçek Çeşitleri 6,90 TL
Bahçe Seti 3'lü 26,90 TL
Tefal Buharlı Ütü 379 TL
Corby CX014 Drone 279 TL
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 249 TL
Polosmart Akıllı Saat 99,90 TL
Rookie Işıklı Scooter 134 TL
Hisar Optima Çelik Tencere Seti 299 TL
Kütahya Porselen Rölyefli ve Fileli 51 Parça Yemek Takımı 449 TL
Hisar Optima Granit Tencere Seti 329 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 149 TL
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 279 TL
Rakle Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL
Rakle Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 6'lı 39,90 TL