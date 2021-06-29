Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek (Ekonomi haberleri)

2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek. İş dünyası, kısa çalışma ödeneğinin 2021'in sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. 30 Haziran itibariyle ücretsiz izin desteği, tek taraflı ücretsiz izin ve fesih yasağı da sona erecek. Yine 30 Haziran tarihi itibariyle Varlık Barışı için başvurma süresi de son bulmuş olacak.
OYAK'TAN ENFLASYONUN 12.6 PUAN ÜZERİNDE NEMA
Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Haziran'da yapıldı. 450 bin üyeli OYAK, toplantı sonrasında üyelerine 2020 yılı nemasını yüzde 27.2 olarak açıkladı. OYAK, her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşen nema oranının bu yıl da enflasyonun 12.6 puan üzerinde olduğunu belirtti. 2020 nema oranı, volatil seyreden döviz kurlarının yıllık artış oranının da üzerinde gerçekleşti. Rapora göre; geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar, toplam varlıkları da 157 milyar liraya ulaştı. OYAK,
4.3 milyar dolarlık toplam ihracatı ile de Türkiye'nin 2020 yılı toplam ihracatının yüzde 2.5'ini tek başına gerçekleştirdi. OYAK, grup şirketleriyle birlikte 2020'de 15 milyar lira vergi ödedi.
YÜZER APARTMAN!
Dünyanın en büyük yatı Somnio görücüye çıktı. 2024'te denize inecek 220 metrelik lüks yat, süper zenginler için yüzer bir apartman dairesi olacak. Yatta yer alan 39 lüks daire, 9.5 milyon eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Daireler, 6 güverteye yayılacak. Kişisel bir mutfak, spor salonu, kütüphane, iç/dış yemek alanları ve farklı giyinme alanları, daire sahiplerinin sipariş edebileceği potansiyel özellikler olacak. Daire sahipleri toplu olarak yıllık bir seyahat programına karar verecek.