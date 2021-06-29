Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek (Ekonomi haberleri)

OYAK'TAN ENFLASYONUN 12.6 PUAN ÜZERİNDE NEMA

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Haziran'da yapıldı. 450 bin üyeli OYAK, toplantı sonrasında üyelerine 2020 yılı nemasını yüzde 27.2 olarak açıkladı. OYAK, her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşen nema oranının bu yıl da enflasyonun 12.6 puan üzerinde olduğunu belirtti. 2020 nema oranı, volatil seyreden döviz kurlarının yıllık artış oranının da üzerinde gerçekleşti. Rapora göre; geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar, toplam varlıkları da 157 milyar liraya ulaştı. OYAK,

4.3 milyar dolarlık toplam ihracatı ile de Türkiye'nin 2020 yılı toplam ihracatının yüzde 2.5'ini tek başına gerçekleştirdi. OYAK, grup şirketleriyle birlikte 2020'de 15 milyar lira vergi ödedi.