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    Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek (Ekonomi haberleri)

    2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek. İş dünyası, kısa çalışma ödeneğinin 2021'in sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. 30 Haziran itibariyle ücretsiz izin desteği, tek taraflı ücretsiz izin ve fesih yasağı da sona erecek. Yine 30 Haziran tarihi itibariyle Varlık Barışı için başvurma süresi de son bulmuş olacak.

    Kısa çalışma yarın bitiyor

    2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek. İş dünyası, kısa çalışma ödeneğinin 2021'in sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. 30 Haziran itibariyle ücretsiz izin desteği, tek taraflı ücretsiz izin ve fesih yasağı da sona erecek. Yine 30 Haziran tarihi itibariyle Varlık Barışı için başvurma süresi de son bulmuş olacak.

    OYAK'TAN ENFLASYONUN 12.6 PUAN ÜZERİNDE NEMA
    Türkiye'nin     en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Haziran'da yapıldı. 450 bin üyeli OYAK, toplantı sonrasında üyelerine 2020 yılı nemasını yüzde 27.2 olarak açıkladı. OYAK, her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşen nema oranının bu yıl da enflasyonun 12.6 puan üzerinde olduğunu belirtti. 2020 nema oranı, volatil seyreden döviz kurlarının yıllık artış oranının da üzerinde gerçekleşti. Rapora göre; geçen yıl sonu itibarıyla OYAK'ın konsolide hasılatı 73 milyar, toplam varlıkları da 157 milyar liraya ulaştı. OYAK,
    4.3 milyar dolarlık toplam ihracatı ile de Türkiye'nin 2020 yılı toplam ihracatının yüzde 2.5'ini tek başına gerçekleştirdi. OYAK, grup şirketleriyle birlikte 2020'de 15 milyar lira vergi ödedi.

    YÜZER APARTMAN!
    Dünyanın     en büyük yatı Somnio görücüye çıktı. 2024'te denize inecek 220 metrelik lüks yat, süper zenginler için yüzer bir apartman dairesi olacak. Yatta yer alan 39 lüks daire, 9.5 milyon eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Daireler, 6 güverteye yayılacak. Kişisel bir mutfak, spor salonu, kütüphane, iç/dış yemek alanları ve farklı giyinme alanları, daire sahiplerinin sipariş edebileceği potansiyel özellikler olacak. Daire sahipleri toplu olarak yıllık bir seyahat programına karar verecek.

        MAĞAZA HAMLESİ
        EVIDEA, mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Haziran'da 3 mağaza birden açarak 21 mağazaya ulaşan Evidea, yıl sonuna kadar toplamda 30 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Evidea Genel Müdürü Kazım Mavuş, "Evidea, 10 yıl önce e-ticaret platformu olarak başlayan yolculuğunu, 2019'dan bu yana mağazalaşma süreciyle devam ettiriyor. Dijital yatırımlarımıza da devam ediyoruz" dedi.

        KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ
        Köyden şehre göçü tersine çevirmeye yönelik Akıllı Cazibe Köy projesi görücüye çıktı. Projenin mimarı Hasan Mete, "Göçü tersine çevirecek tarım ve hayvancılıkta başarılı olmak için teknolojiyi iyi kullanmamız lazım. Tarım Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Pilot bölge olarak Urfa Ceylanpınar ve Elazığ'ı seçtik" dedi. Mete, projede 4 üniversite kampüsü ve fabrikalarla vatandaşların hem çalışma hem tatil imkanı bulabileceğini belirtti.

        LEZİTA'DAN 1.35 MİLYAR TL YATIRIM
        Lezita, artan talebi karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek hedefiyle Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçiriyor. 1.35 milyar liralık yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi'nin temelinin, 2022'nin ilk çeyreğinde atılması planlanıyor. Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, yeni yatırım ile ilgili şu bilgileri verdi:

            "Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş'ta 200 bin metrekarelik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Aynı bölgede yem fabrikası ve kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde'deki damızlık yemi tesisi ve damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon euro olacak. Beyaz et sektörüne ivme kazandıracağız." Genel Müdür Mesut Ergül de "Üretim kapasitemizi 2 katına çıkaracağız. Yeni tesisle doğrudan 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Yeni tesisle Lezita'nın çalışan sayısı 7 bini aşacak.
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            Haberler Ekonomi Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran'da sona erecek (Ekonomi haberleri)