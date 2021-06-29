İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 1 Temmuz'dan sonra kaldırılıyor mu?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Salgınla mücadele devam ederken işten çıkarm yasağı ile ilgili son durum merak edilerek araştırılıyor. Peki bu süreçte işten çıkarma yasağı uzatılacak mı yoksa sona mı erecek? İşte son gelişmeler!
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? (İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı 1 Temmuz itibariyle kalkacak. Son olarak MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.