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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 09:48
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    • 29.06.2021 09:48
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    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 1 Temmuz'dan sonra kaldırılıyor mu?

    Haziran ayının son günlerinde 'İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?' Sorusunun yanıtınıtı sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında işçiyi korumak için devlet mücade etmeye devam ediyor. Salgın sürecinde işten çıkarma yasağı uygulanırken hangi tarihte sona ereceği merak konusu oldu. Başkan Erdoğan, işten çıkarma yasağı hakkında son tarihi açıklamıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Salgınla mücadele devam ederken işten çıkarm yasağı ile ilgili son durum merak edilerek araştırılıyor. Peki bu süreçte işten çıkarma yasağı uzatılacak mı yoksa sona mı erecek? İşte son gelişmeler!

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? (İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı 1 Temmuz itibariyle kalkacak. Son olarak MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

    2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

    İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

        Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

        Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

        İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

        Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

        İşverenin faaliyetinin sona ermesi.
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        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 1 Temmuz'dan sonra kaldırılıyor mu?