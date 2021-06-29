Son dakika: Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yükseldi

Ekonomik güven endeksi Haziran'da 97,8 olarak kaydedildi.

Mayıs ayında bu rakam 92,6 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.





Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.