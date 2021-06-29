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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 13:44
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    • 29.06.2021 13:44
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    29 Haziran Salı Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 29 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    29 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    29 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 660.525.212
    Garanti Bankası 535.133.778
    Emlak Konut GMYO 363.266.638
    Koza Altın 219.270.006
    Ereğli Demir Çelik 185.317.831
    Petkim 184.356.726
    Tüpraş 175.402.879
    Kardemir (D) 166.449.411
    Halkbank 166.195.952
    TAV Havalimanları 162.020.034
    Turkcell 156.589.832
    Şişe Cam 156.029.302
    SASA Polyester 146.355.696
    Yapı ve Kredi Bankası 127.956.838
    Fenerbahçe Futbol 127.869.396
    Akbank 122.651.277
    Pegasus 105.252.334
    Koç Holding 102.415.050
    Ford Otosan 101.844.642
    ASELSAN 95.931.075

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 168,20 175,00 -3,89
    TAV Havalimanları 24,00 24,94 -3,77
    Akiş GMYO 1,83 1,90 -3,68
    Pegasus 70,90 73,55 -3,60
    Yataş 12,19 12,63 -3,48
    Türk Hava Yolları 13,41 13,86 -3,25
    İş GMYO 1,85 1,91 -3,14
    Turkcell 16,49 17,02 -3,11
    Jantsa Jant Sanayi 73,80 76,10 -3,02
    Kartonsan 51,40 53,00 -3,02
    Nuh Çimento 41,22 42,50 -3,01
    Alkim Kimya 15,37 15,83 -2,91
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 6,66 -2,85
    Selçuk Ecza Deposu 8,31 8,55 -2,81
    Gübre Fabrikaları 52,35 53,85 -2,79
    Netaş Telekomünikasyon 19,45 20,00 -2,75
    Konya Çimento 771,20 792,10 -2,64
    Çimsa 20,70 21,26 -2,63
    Bursa Çimento 3,37 3,46 -2,60
    Kervan Gıda 13,71 14,07 -2,56

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    Haberler Ekonomi 29 Haziran Salı Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?