29 Haziran Salı Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

29 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|660.525.212
|Garanti Bankası
|535.133.778
|Emlak Konut GMYO
|363.266.638
|Koza Altın
|219.270.006
|Ereğli Demir Çelik
|185.317.831
|Petkim
|184.356.726
|Tüpraş
|175.402.879
|Kardemir (D)
|166.449.411
|Halkbank
|166.195.952
|TAV Havalimanları
|162.020.034
|Turkcell
|156.589.832
|Şişe Cam
|156.029.302
|SASA Polyester
|146.355.696
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.956.838
|Fenerbahçe Futbol
|127.869.396
|Akbank
|122.651.277
|Pegasus
|105.252.334
|Koç Holding
|102.415.050
|Ford Otosan
|101.844.642
|ASELSAN
|95.931.075
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|168,20
|175,00
|-3,89
|TAV Havalimanları
|24,00
|24,94
|-3,77
|Akiş GMYO
|1,83
|1,90
|-3,68
|Pegasus
|70,90
|73,55
|-3,60
|Yataş
|12,19
|12,63
|-3,48
|Türk Hava Yolları
|13,41
|13,86
|-3,25
|İş GMYO
|1,85
|1,91
|-3,14
|Turkcell
|16,49
|17,02
|-3,11
|Jantsa Jant Sanayi
|73,80
|76,10
|-3,02
|Kartonsan
|51,40
|53,00
|-3,02
|Nuh Çimento
|41,22
|42,50
|-3,01
|Alkim Kimya
|15,37
|15,83
|-2,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|6,66
|-2,85
|Selçuk Ecza Deposu
|8,31
|8,55
|-2,81
|Gübre Fabrikaları
|52,35
|53,85
|-2,79
|Netaş Telekomünikasyon
|19,45
|20,00
|-2,75
|Konya Çimento
|771,20
|792,10
|-2,64
|Çimsa
|20,70
|21,26
|-2,63
|Bursa Çimento
|3,37
|3,46
|-2,60
|Kervan Gıda
|13,71
|14,07
|-2,56