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    Emeklilik Gözetim Merkezi, 11 Haziran verilerini duyurdu

    Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 11 Haziran verilerini duyurdu. Buna göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 170 milyar 200 milyon lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 149 milyar 126 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 21 milyar 40 milyon lira oldu.

    170 milyar liralık BES

    Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 11 Haziran verilerini duyurdu. Buna göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 170 milyar 200 milyon lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 149 milyar 126 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 21 milyar 40 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 904 bin olarak gerçekleşti. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 11 Haziran verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 776 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 13 milyar 400 milyon liraya yükseldi. OKS'de sertifika sayısı ise 7 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti.

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    Haberler Ekonomi Emeklilik Gözetim Merkezi, 11 Haziran verilerini duyurdu