Bilecik Söğüt'teki altın rezervinde flaş gelişme! Tarih belli oldu!

"450 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ"

Poyraz, madeni bir an önce işletmeye almak için çalıştıklarını vurgulayarak "Şu anda makine ekipman ve siparişlerini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekonomisi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." diye konuştu.