Bilecik Söğüt'teki altın rezervinde flaş gelişme! Tarih belli oldu!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedefliyor.
Söğüt-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Sırhoca köyündeki GÜBRETAŞ'a ait sahada altın kaynağının Söğüt Altın Madeni Projesi kapsamında ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Söğüt ilçesindeki sahaya ilave yatırımlar gerçekleştireceklerini belirtti.