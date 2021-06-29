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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 13:01
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    • 29.06.2021 13:06
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    Bilecik Söğüt'teki altın rezervinde flaş gelişme! Tarih belli oldu!

    Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş, Bilecik Söğüt’teki altın rezervi hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz söz konusu maden ocağında ilk altını dökecekleri tarihi duyurdu.

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedefliyor.

    Söğüt-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Sırhoca köyündeki GÜBRETAŞ'a ait sahada altın kaynağının Söğüt Altın Madeni Projesi kapsamında ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, Söğüt ilçesindeki sahaya ilave yatırımlar gerçekleştireceklerini belirtti.

        Maden sahasındaki ÇED raporu ve diğer çalışmaların devam ettiğini, bölgede üç fazlı bir çalışma yapılacağını belirten Poyraz, "Çünkü orada tek bir maden yok. Hem oksitli hem de sülfürlü iki farklı maden türü var. Bu farklı maden türlerine yönelik iki farklı iç içe geçmiş kompleks bir yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

        "450 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ"
        Poyraz, madeni bir an önce işletmeye almak için çalıştıklarını vurgulayarak "Şu anda makine ekipman ve siparişlerini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekonomisi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." diye konuştu.

        Poyraz, "GÜBRETAŞ maden yatırımları olarak da bundan sonraki dönemlerde Söğüt ve dışındaki diğer sahalarda da inşallah çalışmalara gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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        Söğüt'teki altın rezervinde flaş gelişme! Tarih belli oldu!
        Haberler Ekonomi Bilecik Söğüt'teki altın rezervinde flaş gelişme! Tarih belli oldu!