Ucuz kredi desteğiyle 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz... Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: 16 bin 92 lira verilecek!

Peş peşe açıklandı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, ekonomik açıdan zarar gören mikro işletmelere devlet desteği devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, geçtiğimiz günlerde açıklanarak küçük esnafa umut olan ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen destek kapsamında, başvurular 1 Temmuz'da başlayacak ve ilk planda 3.8 milyar lira toplamda 10 milyar liralık finansman sağlanacak. Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği Perşembe günü başlıyor.
UCUZ KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor.
Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.