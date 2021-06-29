Yardıma muhtaç kişilere eğitim ve para desteği! Her ay maaş gibi hesaba yatıyor! Başvuru formu doldurma adresi belli oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü müracaat şartlarını sağlayıp başvuru yapanlara her ay 1037 TL fukara aylığı ödüyor. VGM tarafından ayrıca öksüz ve fakirlik gidişatında ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim talebelerine eğitim takviyesi hizmeti, öksüz ve engelliere fakirlik aylığı hizmeti, lüzum sahibi bireylere kuru yiyecek ve sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Peki bu muhtaç aylığı ödemelerinden kimler nasıl faydalanabilir? İlgili şartları sağlayan vatandaşların muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu ile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilmektedir.
Ne kadar ödeme yapılır?
2021 yılı itibari ile muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037 TL ödenmekte olup aylık alanların, vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, bakım altına alınması, erkek çocukların 18 yaşına girmesi, kız çocuklarının ise yükseköğretimde 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay aralıksız alınmaması gibi durumlarda kesilmesi durumu söz konusudur.
Nasıl başvuru yapılır?
İlgili şartları sağlayan vatandaşların muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu ile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilmektedir. Bağlı bulunulan ilde veya ilçede hangi müdürlüklerin olduğu aşağıda yer alan linkte detaylı olarak ifade edilmiştir.