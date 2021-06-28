Ve netleşti! Emeklilere geri ödemesiz en az 500 TL veriliyor! Hemen en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz

Geri ödemesiz 500 TL veriliyor! Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz... Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. Bu anlamda emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlara en az 500 TL promosyon ödemesi verilecek. Maaşı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 500, TL,1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapılacak.