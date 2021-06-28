Ve netleşti! Emeklilere geri ödemesiz en az 500 TL veriliyor! Hemen en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz

Geri ödemesiz 500 TL veriliyor! Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz... Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. Bu anlamda emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlara en az 500 TL promosyon ödemesi verilecek. Maaşı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 500, TL,1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapılacak.
Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Promosyon ödemeleri;
3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
Emekli promosyon ödemesini almak isteyenler kendilerine en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebilirler.
PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?
İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.