Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.06.2021 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 08:30
    ABONE OL

    Ve netleşti! Emeklilere geri ödemesiz en az 500 TL veriliyor! Hemen en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz

    Kamu bankaları tarafından çeşitli kampanya duyuruları yapılıyor. 2021 yılında emeklilerin maaşını kendi şubelerine taşımasını isteyen bankalar birbirinden avantajlı ikramiye açıklamalarında bulunuyorlar. Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile maaşını taşıyan emeklilere en az 500 TL promosyon ödemesi yaptığını duyurdu. Ödemeden faydalanmak isteyenler hemen en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebilirler. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

    takvim.com.tr
    Emeklilere geri ödemesiz en az 500 TL veriliyor!

    Geri ödemesiz 500 TL veriliyor! Türkiye'deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz... Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. Bu anlamda emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlara en az 500 TL promosyon ödemesi verilecek. Maaşı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 500, TL,1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapılacak.

    Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?

    Promosyon ödemeleri;

    3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

    *Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

    Emekli promosyon ödemesini almak isteyenler kendilerine en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebilirler.

    PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

    İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

        Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

        Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

        * Öncelikle bu adrese giriş yapın.

        * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

        * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

        * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

        * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

        * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

        * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.

        EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

        Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye ek kazanç
        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Emeklilere geri ödemesiz en az 500 TL veriliyor! Hemen en yakın banka şubesine başvurabilirsiniz