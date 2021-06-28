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    Toplu ödeme yap erken emekli ol: Prim günü, sigorta, askerlik ve doğum borçlanması... | Erken emeklilik şartları

    Erken emekliliğin yolu borçlanma ile açılıyor. Prim günü eksik olanlar veya sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenlerin imdadına borçlanma yetişiyor. Sadece doğum ve askerlik değil, bazı alanlarda eğitim ve staj süreleri için de bu imkan tanınıyor. Peki, erken emeklilik için borçlanma imkanı sağlanan durumlar nelerdir? Erken emeklilik imkanından yararlanmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Toplu ödeme yap erken emekli ol

    Ülkemizde emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor.



    Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak.

    İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:

    ● Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile çalışan kadınların doğum sonrası prim ödemeden geçirdikleri süreler. Her çocuk için 2, en çok 3 çocuğa borçlanma yapılabilir.




    ● Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

    ● 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının aylıksız izin süreleri.



        ● Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

        ● Sigortasız avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan staj süreleri.



        ● Sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri.

        ● Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.




        ● Seçimlerde aday olmak için istifa edenlerin, seçimin yapıldığı tarihi izleyen ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.

        ● Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25 Şubat 2011'den sonraki dönemde kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 30 günden eksik süreler. ● 1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri.



            ● Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

            ● Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanların başarılı eğitim süreleri.



            ● Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların 25 Şubat 2011'den önceki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri.



            NE YAPMAK LAZIM?
            ● Öncelikle borçlanma hakkınız olup olmadığını belirleyin.
            ● SGK'ya bir dilekçe ile başvuru yapın.
            ● Borçlanılacak süreyi belirleyin.
            ● Borçlanma tercihine göre ödemenizi gerçekleştirin.



                SÜRENİN TAMAMI MI ÖDENMEK ZORUNDA?
                Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödenebileceği gibi bir kısmı da ödenebiliyor.

                İşte ödeme tablosu;

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                Toplu ödeme yap erken emekli ol
                Haberler Ekonomi Toplu ödeme yap erken emekli ol: Prim günü, sigorta, askerlik ve doğum borçlanması... | Erken emeklilik şartları