Toplu ödeme yap erken emekli ol: Prim günü, sigorta, askerlik ve doğum borçlanması... | Erken emeklilik şartları





Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak.



İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:



● Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile çalışan kadınların doğum sonrası prim ödemeden geçirdikleri süreler. Her çocuk için 2, en çok 3 çocuğa borçlanma yapılabilir.