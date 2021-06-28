Toplu ödeme yap erken emekli ol: Prim günü, sigorta, askerlik ve doğum borçlanması... | Erken emeklilik şartları

Ülkemizde emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor.
Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak.
İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:
● Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile çalışan kadınların doğum sonrası prim ödemeden geçirdikleri süreler. Her çocuk için 2, en çok 3 çocuğa borçlanma yapılabilir.
● Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.
● 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının aylıksız izin süreleri.