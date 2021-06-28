Sahte altın alarmı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, düğünlerin başlamasıyla sahte altın haberlerinin yine gündeme gelmeye başladığını belirterek, vatandaşları uyardı. Palandöken, "Düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle dolandırıcılar piyasaya sahte altın sürmekte gecikmedi. Gelin ve damatların hayal kırıklığına uğramaması için vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir, güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli" dedi.
800 BİN DÜĞÜN VAR
Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıla sarktığını ve bu yaz düğünlerde artış yaşandığını belirten Palandöken, "Yaklaşık 800 bin çiftin evlenmesi bekleniyor. Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye canlılık getirmesi bekleniyor" diye konuştu.
LÜKS ZAMANI
Lüks moda markası Hermes, Slim d'Hermes serisine yeni bir saat ekledi. Slim d'Hermes Squelette Lune adını taşıyan saat, 39.5 mm çapında, titanyum kasalı, platin çerçeveli ve beyaz altın kurma koluna sahip. Saatin fiyatı ise 20 bin 550 dolar olarak açıklandı.
SPORTİF HAREKET
Fransız moda markası Louis Vuitton, erkekler için ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonunu Paris'te tanıttı. Yeni ürünler arasında Nike ile işbirliği içinde yapılan Air Force 1 spor ayakkabı yelpazesi yer aldı. Canlı renklerde 21 yeni model sunuldu.
800 BİN DÜĞÜN VAR
Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin bu yıla sarktığını ve bu yaz düğünlerde artış yaşandığını belirten Palandöken, "Yaklaşık 800 bin çiftin evlenmesi bekleniyor. Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye canlılık getirmesi bekleniyor" diye konuştu.
LÜKS ZAMANI
Lüks moda markası Hermes, Slim d'Hermes serisine yeni bir saat ekledi. Slim d'Hermes Squelette Lune adını taşıyan saat, 39.5 mm çapında, titanyum kasalı, platin çerçeveli ve beyaz altın kurma koluna sahip. Saatin fiyatı ise 20 bin 550 dolar olarak açıklandı.
SPORTİF HAREKET
Fransız moda markası Louis Vuitton, erkekler için ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonunu Paris'te tanıttı. Yeni ürünler arasında Nike ile işbirliği içinde yapılan Air Force 1 spor ayakkabı yelpazesi yer aldı. Canlı renklerde 21 yeni model sunuldu.