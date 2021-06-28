Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirdi! İşte Çeşme, Bodrum, Alanya, Belek, Kemer tatil fiyatları...





Oda+kahvaltı 552 bin liraya bile tatil imkanı bulunuyor. Fiyatlar seçilen bölgeye, otele, hatta odaya göre değişiklik gösteriyor. Çeşme, Bodrum, Datça'da oda+kahvaltı tesisler ağırlıklı olarak yer alırken, Antalya bölgesinde her şey dahil tatil öne çıkıyor.



ÇEŞME'DE YÜZDE 90 DOLULUK YAKALANDI

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkması turizme çok büyük katkı sağladı.

Çeşme'de otellerin hepsi hafta sonu dolu, hafta içi ise yüzde 70-80 doluluk oranı var" dedi. Kurban Bayramı'nda Çeşme'deki otellerin yüzde 90 oranında dolu olduğunu belirten Demir, "Sezonun Ekim-Kasım ayına kadar uzayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.