Kurban Bayramı tatili iç turizmi hareketlendirdi! İşte Çeşme, Bodrum, Alanya, Belek, Kemer tatil fiyatları...

Rusya ve Almanya ile hareketliliğin başladığı turizmde, Kurban Bayramı da iç turizmi canlandırdı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 günü bulan tatil imkanı, talepte adeta patlama getirdi. Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç geçiren sektör, adeta bayram yaptı.
Otellerde şimdiden önemli doluluk oranlarına ulaşılırken, fiyatlar da dudak uçuklattı. Ege ve Akdeniz sahillerinde 2 kişi 1 hafta tatil, her şey dahil otellerde 3 bin 400 liradan başlıyor. Eğer 5 yıldızlı otel tercih edilirse, en az 25 bin liranın gözden çıkarılması gerekiyor.
Oda+kahvaltı 552 bin liraya bile tatil imkanı bulunuyor. Fiyatlar seçilen bölgeye, otele, hatta odaya göre değişiklik gösteriyor. Çeşme, Bodrum, Datça'da oda+kahvaltı tesisler ağırlıklı olarak yer alırken, Antalya bölgesinde her şey dahil tatil öne çıkıyor.
ÇEŞME'DE YÜZDE 90 DOLULUK YAKALANDI
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkması turizme çok büyük katkı sağladı.
Çeşme'de otellerin hepsi hafta sonu dolu, hafta içi ise yüzde 70-80 doluluk oranı var" dedi. Kurban Bayramı'nda Çeşme'deki otellerin yüzde 90 oranında dolu olduğunu belirten Demir, "Sezonun Ekim-Kasım ayına kadar uzayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
İŞTE TATİL FATURASI