4D'li taşeron ve kamu işçileri ilave tediye ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 3. ilave tediye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. 2. taksit ödemeleri 11 Mayıs'ta 700 bine yakın çalışanın hesaplarına geçmişti. Peki, İlave tediye ne zaman ödenecek? 2021 Taşeron ve kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen bilgiler...

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3. ilave tediye ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

İşte tediye ödeme miktarları;