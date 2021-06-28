Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi | 28 Haziran 2021 BIST100 endeksi son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.