Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi | 28 Haziran 2021 BIST100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kaybederek 1.384,75 puana geriledi. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,11 puan azalışla 1.384,75 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.