28 Haziran-5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri son dakika değişti mi?

Gündemde tüm illerden vatandaşlar sıklıkla Banka çalışma saatleri değişti mi? Sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Aşılama takviminin hızlıca uygulanmasıyla birlikte kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde de değişiklik yapılıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin 3. etabının uygulanacapı duyuruldu. Vatandaşlar da bankaların hangi saat aralığında hizmet vereceğini merak eder oldu. Peki 28 Haziran- 5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.