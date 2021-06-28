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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 10:09
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    • 29.06.2021 10:09
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    28 Haziran-5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri son dakika değişti mi?

    Banka çalışma saatleri değişti mi? 28 Haziran- 5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kredi, kredi kartı, fatura ödemeleri, para göndermek çekme, hesap açma gibi daha pek çok işlem için yoğun şekilde ziyaret edilen yerler arasında bulunan bankaların şubelerinin saat kaç arasında çalıştığı merak ediliyor. Aşılama takviminin hızlıca uygulanmasıyla birlikte kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde de değişiklik yapılıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Banka çalışma saatleri değişti mi?

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar sıklıkla Banka çalışma saatleri değişti mi? Sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Aşılama takviminin hızlıca uygulanmasıyla birlikte kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde de değişiklik yapılıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin 3. etabının uygulanacapı duyuruldu. Vatandaşlar da bankaların hangi saat aralığında hizmet vereceğini merak eder oldu. Peki 28 Haziran- 5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapıkredi şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ONB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
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        Haberler Ekonomi 28 Haziran-5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri son dakika değişti mi?