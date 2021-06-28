28 Haziran-5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri son dakika değişti mi?

Gündemde tüm illerden vatandaşlar sıklıkla Banka çalışma saatleri değişti mi? Sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Aşılama takviminin hızlıca uygulanmasıyla birlikte kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde de değişiklik yapılıyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrasında 1 Temmuz itibariyle normalleşmenin 3. etabının uygulanacapı duyuruldu. Vatandaşlar da bankaların hangi saat aralığında hizmet vereceğini merak eder oldu. Peki 28 Haziran- 5 Temmuz 2021 banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?