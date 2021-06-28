Evlenene kıdem tazminatı hakkı! Dilekçeye dikkat...

Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı bulunuyor. Bu da kıdem tazminatında ortaya çıkıyor. İşyerinde en az 1 yıl görev yapan kadın çalışan, evlendikten sonraki 1 yıl içinde işyerinden ayrılıp tazminatını alabiliyor.
BUNLARA DİKKAT!
Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Yazılacak dilekçe de çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınızı' açıkça belirtmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin.
Bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi de sizi güvenceye alacaktır. Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan, ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir.