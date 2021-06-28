Evlenene kıdem tazminatı hakkı! Dilekçeye dikkat...





Bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi de sizi güvenceye alacaktır. Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan, ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir.