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    Asker ailesine her ay 550 TL destek

    Vatani görevini yapan askerlerin eş ya da anne-babasına ayda 400, çocuğuna da 150 lira destek imkanı var. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Asker ailesine her ay 550 TL

    Vatani görevini yerine getirmek için askere giden kişilerin maddi durumu yetersiz olan ailelerine devlet maaş desteği veriyor.



    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı' programı ile asker evli ise eşine, değil ise anne-babasına her ay 400 lira ödeme yapıyor. Askerlik süresince devam eden, en çok 12 ay olarak uygulanan bu destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile başvurmak yeterli oluyor.



    Asker ailelerine yönelik bir diğer destek ise 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı.' Bu desteğin tutarı da aylık 150 lira. Bu destekten yararlanmak için çocuğun 18 yaşın altında olması gerekiyor.



        Başvuru ise muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından yararlanan askerin eşi tarafından yapılıyor.

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