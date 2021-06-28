Asker ailesine her ay 550 TL destek





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı' programı ile asker evli ise eşine, değil ise anne-babasına her ay 400 lira ödeme yapıyor. Askerlik süresince devam eden, en çok 12 ay olarak uygulanan bu destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile başvurmak yeterli oluyor.