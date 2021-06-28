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    Çiğ süte destek

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan çiğ süt desteğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

    Çiğ süte destek
    Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan çiğ süt desteğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, faturamakbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve Süt Kayıt Sistemi (BSKS) Veri Tabanı'na aylık olarak kaydettiren bir üretici ve yetiştirici örgütüne üye ya da ortak yetiştiricilere ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumu'na satan üreticiler desteklemeden yararlanacak.
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