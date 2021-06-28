Çiğ süte destek

süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.tarafından hazırlanan çiğ süt desteğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Destek, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, faturamakbuz karşılığında kendisi, üretici ve yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan vebir üretici ve yetiştirici örgütüne üye ya da ortak yetiştiricilere ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerekdesteklemeden yararlanacak.