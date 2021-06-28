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    • Ekonomi
    • 28.06.2021 19:47
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    • 28.06.2021 19:50
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    Borsa günü düşüşle tamamladı! İşte 28 Haziran 2021 BIST 100 en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

    Son dakika borsa haberleri...  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek 28 Haziran'ı 1.373,25 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu. Peki hangi hisseler kazandırdı hangi hisseler kaybettirdi? İşte detaylar...

    AA
    Borsa kızardı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek 28 Haziran'ı 1.373,25 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

    Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

    Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde güven endeksleri, ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

    EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 4,65 4,59 1,31
    Nuh Çimento 42,50 42,08 1,00
    Alarko Holding 8,51 8,45 0,71
    Bim Mağazalar 62,40 62,05 0,56
    Ereğli Demir Çelik 18,17 18,14 0,17

        EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
        BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

        (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
        İhlas Gayrimenkul 1,05 1,13 -7,08
        Emlak Konut GMYO 1,94 2,05 -5,37
        Çemaş Döküm 1,16 1,22 -4,92
        Konya Çimento 792,10 832,30 -4,83
        TAV Havalimanları 24,94 26,20 -4,81
        Eczacıbaşı Yatırım 36,88 38,74 -4,80
        Pegasus 73,55 77,25 -4,79
        Odaş Elektrik 1,81 1,90 -4,74
        İş GMYO 1,91 2,00 -4,50
        Bursa Çimento 3,46 3,62 -4,42
        Fenerbahçe Futbol 37,28 39,00 -4,41
        Net Holding 4,16 4,35 -4,37
        Parsan 28,42 29,70 -4,31
        Deva Holding 24,20 25,28 -4,27
        Torunlar GMYO 2,99 3,12 -4,17
        İş Yatırım Menkul Değerler 13,60 14,18 -4,09
        Gözde Girişim 5,51 5,74 -4,01
        Kartonsan 53,00 55,20 -3,99
        Selçuk Ecza Deposu 8,55 8,90 -3,93
        Verusa Holding 46,80 48,60 -3,70

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