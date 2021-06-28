Borsa günü düşüşle tamamladı! İşte 28 Haziran 2021 BIST 100 en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek 28 Haziran'ı 1.373,25 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.
Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde güven endeksleri, ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.
EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|4,65
|4,59
|1,31
|Nuh Çimento
|42,50
|42,08
|1,00
|Alarko Holding
|8,51
|8,45
|0,71
|Bim Mağazalar
|62,40
|62,05
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|18,17
|18,14
|0,17