Borsa günü düşüşle tamamladı! İşte 28 Haziran 2021 BIST 100 en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde güven endeksleri, ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: