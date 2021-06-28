KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ 30 Haziran'da biter mi?

NTV'de yer alan habere göre Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı.

Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.