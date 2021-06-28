KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ 30 Haziran'da biter mi?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Daha önce 30 Haziran'da biteceği duyurulan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyordu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI ?
Geçtiğimiz yılın 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Son açıklanan karara göre nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, haziran ayı ödemeleri ise temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.
NTV'de yer alan habere göre Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı.
Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.