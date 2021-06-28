Borcunu yapılandırana ek maliyet yok

yapılandırmaya başvuran vatandaşların,işletmelerin kaygılandığı konulara açıklıkgetirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajınıverdi.Artırılan matrahlar nedeniylegeçici vergi hesaplanmayacak ve tahsilolunmayacak.Matrah, vergi artırımındabulunanların ilgili vergi dairelerineverdikleri bildirim, beyanlar herhangibir vergi türü incelemesi için veri olarakkullanılmayacak.mükelleflerinin artırımda bulunması vergiindirimlerinden yararlanmalarına engelteşkil etmeyecek.