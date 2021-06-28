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    Borcunu yapılandırana ek maliyet yok

    Gelir İdaresi Başkanlığı yapılandırmaya başvuran vatandaşların, işletmelerin kaygılandığı konulara açıklık getirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajını verdi.

    Hazal Ateş
    Borcunu yapılandırana ek maliyet yok
    Gelir İdaresi Başkanlığı yapılandırmaya başvuran vatandaşların, işletmelerin kaygılandığı konulara açıklık getirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajını verdi.

    Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacak.

    Matrah, vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim, beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanılmayacak.

    Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunması vergi indirimlerinden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek.
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    Haberler Ekonomi Borcunu yapılandırana ek maliyet yok