Yargıtay'dan pandemi nedeniyle kira indirimine yeşil ışık

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kirada pandemi indirime vize verdi. Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri'nden (BAM) pandemi gerekçesiyle kira indirimi yapılması konusunda bir 'hayır' bir 'evet' kararı çıkınca, yasa gereği devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi uyuşmazlığı çözdü. Yargıtay, şartları oluştuğunda ihtiyati tedbir kararıyla kirada pandemi indirimi yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti.
Yargıtay, böylece kira sözleşmesinin çökmesinin ve uyarlama davası sonucu verilecek kararın işlevsiz kalmasının önleneceği, mağduriyetlerin de önüne geçileceğine vurgu yaptı. Bu karar, Türkiye çapında yeni ve kritik içtihat niteliği taşıyor. Yargıtay, kararın bir örneğinin tüm BAM'lara iletilmek üzere Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine de karar verdi.
UYARLAMA DAVASI
Bursa Barosu avukatı Olcay Göçüm, Bursa Nilüfer'de, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL'lik dükkan kirasını ödeyemeyen restoran sahibi müvekkilinin kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu ve COVID-19'a bağlı oluşan pandemi sürecinde Borçlar Kanunu'nun 138. Maddesi gereği 'Tedbir Talepli Kira Uyarlaması davası' açtı. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, tedbir talebini reddetti. Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını kaldırarak, aylık kira parasının pandemi süresince tedbiren yüzde 50 oranında düşürülmesine karar verdi.