Hesap kitap zamanı! Sıfır araç fiyatları güncellendi! 200 bin TL altı sıfır araç modelleri!

200 bin TL altı sıfır araç fiyatları! Sıfır araç modelleri, araba almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte firmalar da araç fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Yapılan güncellemeyle birlikte 150 bin TL altına araç kalmadı. Fiyatlar cep yakmaya devam ediyor, araç almak isteyenler de bütçelerine göre hesap yapıyor. İşte; en güncel sıfır araç fiyatları...