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    • Ekonomi
    • 26.06.2021 13:56
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    • 26.06.2021 13:56
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    Hesap kitap zamanı! Sıfır araç fiyatları güncellendi! 200 bin TL altı sıfır araç modelleri!

    Firmaların güncellediği sıfır araç fiyatları, araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Araç almak isteyenler, bütçelerine uygun araç ve modeli merak ediyor. 200 bin TL altı sıfır araç modelleri arama motorlarında sorgulanıyor. Haberimizden en güncel sıfır araç modellerine ulaşabilirsiniz. Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Mitsubishi ve diğer markaların güncellediği araç fiyatları!

    takvim.com.tr
    Hesap kitap zamanı! Sıfır araç fiyatları güncellendi! 200 bin TL altı sıfır araç modelleri!

    200 bin TL altı sıfır araç fiyatları! Sıfır araç modelleri, araba almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte firmalar da araç fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Yapılan güncellemeyle birlikte 150 bin TL altına araç kalmadı. Fiyatlar cep yakmaya devam ediyor, araç almak isteyenler de bütçelerine göre hesap yapıyor. İşte; en güncel sıfır araç fiyatları...

    GÜNCEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI!

    CİTROEN

    C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

    DACİA

    Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL---- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

    FORD

    Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL---- Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL

    HYUNDAİ

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 166.350 TL/ Kampanyalı fiyatı 162.350 TL----Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 178.642 TL/ Kampanyalı fiyatı 161.623 TL

    KİA

    YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik/ Fiyatı: 172.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 170.900 TL---- YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020/ Fiyatı: 162.900 TL

    MITSUBISHI

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT/ Fiyatı 189.900 TL---- Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model/ Fiyatı 300.394 TL/ Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

    NİSSAN

    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı 208.400 TL---- Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna/ Fiyatı 291.700 TL

        OPEL

        Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP/ Fiyatı 189.900 TL---- ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP/ Fiyatı 279.500 TL---- YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL/ Fiyatı 227.900 TL

        PEUGEOT

        Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5/ Liste fiyatı 198.000 TL/ Kampanyalı Fiyat 195.000 TL---- Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik/ Fiyatı 291.000 TL/ Kampanyalı fiyatı: 288.000 TL

        RENAULT

        Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg/ Liste fiyatı 169.900 TL---- Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg/ Liste fiyatı 185.900 TL---- Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg/ Liste fiyatı 296.900 TL

        SEAT

        IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style/ Liste fiyatı 177.000 TL----YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style/ Fiyatı 231.000 TL---- ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus/ Fiyatı 231.000 TL

        SKODA

        Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium/ Fiyatı 227.900 TL/ Mayıs ayı fiyatı 208.900 TL---- Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite/ Liste Fiyatı 308.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 289.200 TL

        TOYOTA

        Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyatı 220.200 TL---- Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyatı 220.200 TL---- Yeni Corolla 1.5 Vision/ Liste fiyatı 220.200 TL

        VOLKSWAGEN

        Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline/ Liste fiyatı 216.200 TL---- Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression/ Fiyat 289.200 TL
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        Haberler Ekonomi Hesap kitap zamanı! Sıfır araç fiyatları güncellendi! 200 bin TL altı sıfır araç modelleri!