Hesap kitap zamanı! Sıfır araç fiyatları güncellendi! 200 bin TL altı sıfır araç modelleri!

200 bin TL altı sıfır araç fiyatları! Sıfır araç modelleri, araba almak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte firmalar da araç fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Yapılan güncellemeyle birlikte 150 bin TL altına araç kalmadı. Fiyatlar cep yakmaya devam ediyor, araç almak isteyenler de bütçelerine göre hesap yapıyor. İşte; en güncel sıfır araç fiyatları...
GÜNCEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI!
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL---- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL
FORD
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL---- Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 166.350 TL/ Kampanyalı fiyatı 162.350 TL----Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 178.642 TL/ Kampanyalı fiyatı 161.623 TL
KİA
YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik/ Fiyatı: 172.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 170.900 TL---- YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020/ Fiyatı: 162.900 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT/ Fiyatı 189.900 TL---- Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model/ Fiyatı 300.394 TL/ Kampanyalı fiyatı 287.650 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia / Fiyatı 208.400 TL---- Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna/ Fiyatı 291.700 TL