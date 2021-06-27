Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan şimdi yandı! TOKİ başkanını tanıyorum deyip…

Bursa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi (TOKİ) başkanını tanıdığını söyleyerek dar gelirli vatandaşlardan 'kurasız ev' vaadiyle para toplayan dolandırıcıya Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, TOKİ başkanını tanığından bahisle vatandaşlardan konut alımı için para alınmasının 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Bursa'da dar gelirli vatandaşlardan TOKİ başkanının tanıdığı olduğunu söyleyen bir kişi, 'kurasız ev' vaadiyle 200'er TL para topladı. Aradan geçen süreye rağmen ev hayaline ulaşamayan dar gelirli üç vatandaş, soluğu polis merkezinde aldı.
Başvuru üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan şüpheli yakalandı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan hakim karşısına çıkan sanık, 'basit dolandırıcılık' suçundan mahkum edildi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi.