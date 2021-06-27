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    • Ekonomi
    • 27.06.2021 14:46
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    • 27.06.2021 14:53
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    Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan şimdi yandı! TOKİ başkanını tanıyorum deyip…

    Ev sahibi olmak isteyenlere kurasız konut vaadinde bulunan dolandırıcı hakkında Yargıtay’dan emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, TOKİ başkanını tanığından bahisle vatandaşlardan konut alımı için para alınmasının ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu oluşturduğuna hükmetti.

    Bursa'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi (TOKİ) başkanını tanıdığını söyleyerek dar gelirli vatandaşlardan 'kurasız ev' vaadiyle para toplayan dolandırıcıya Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, TOKİ başkanını tanığından bahisle vatandaşlardan konut alımı için para alınmasının 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

    Bursa'da dar gelirli vatandaşlardan TOKİ başkanının tanıdığı olduğunu söyleyen bir kişi, 'kurasız ev' vaadiyle 200'er TL para topladı. Aradan geçen süreye rağmen ev hayaline ulaşamayan dar gelirli üç vatandaş, soluğu polis merkezinde aldı.

    Başvuru üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan şüpheli yakalandı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan hakim karşısına çıkan sanık, 'basit dolandırıcılık' suçundan mahkum edildi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 15. Ceza Dairesi girdi.

        Emsal bir karara imza atan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 255. maddesindeki "Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü hatırlattı.

        Yargıtay kararında, "Sanığın, katılanlara TOKİ Başkanını tanıdığını söyleyerek kendilerine çekilişsiz istedikleri yerden daire çıkartabileceğini söyleyerek masraf adı altında 200'er TL para talep ettiği anlaşılmıştır.

        Sanığın katılanlardan menfaat temin etmesi karşısında eylemin TCK 158/2. fıkrasında yer alan suçu oluşturduğu anlaşılmakla; sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi gerekirken hatalı vasıflandırma ile basit dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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