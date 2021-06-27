Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan şimdi yandı! TOKİ başkanını tanıyorum deyip…

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 15. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 255. maddesindeki "Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü hatırlattı.